ELEZIONI VASTO, D’INCECCO: “PALADINO VICE COORDINATORE VICARIO”

VASTO – Angelo Paladino, avvocato stimato e conosciuto, rivestirà il ruolo di vice coordinatore vicario della città di Vasto e affiancherà Vincenzo D’Incecco, capogruppo in Consiglio regionale, nominato coordinatore cittadino dal segretario regionale , il deputato Luigi D’Eramo.

“Angelo Paladino, fondatore storico della Lega a Vasto, possiede le giuste competenze, politiche e professionali, miste ad un fondamentale spirito di servizio e ad un innato senso di responsabilità- scrive in una nota Vincenzo D’Incecco – per completare la squadra che sta operando a tutela del territorio vastese e per riportare la giusta attenzione per le necessità delle persone, soprattutto in questa delicata fase di ripartenza post pandemia” .

L’avvocato Angelo Paladino chiude il cerchio alla task force leghista costituita, oltre che da Vincenzo D’Incecco, da Sabrina Bocchino, consigliere regionale e candidata consigliere al Comune di Vasto, e da Federico Di Palma, responsabile Enti locali per la provincia di Chieti.