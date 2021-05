ELEZIONI VASTO: FUIANO (AZIONE), “RINGRAZIO NARDELLA, MA NON NUTRO AMBIZIONI PERSONALI”

VASTO – Sulle grandi manovre a Vasto per le Amministrative di settembre/ottobre, interviene Nino Fuiano, coordinatore cittadino di Azione, nei confronti del quale, alcuni giorni fa, il responsabile regionale organizzativo del partito di Carlo Calenda e delegato alla composizione delle liste per Azione a Vasto, Paolo Nardella, nel sottolineare la sua capacità e competenza amministrativa, aveva prefigurato una possibile candidatura a sindaco.

“Desidero ringraziare l’amico Paolo Nardella per la stima che mi ha manifestato ma non sono interessato a scranni e non nutro ambizioni personali, la politica per me è servizio alla comunità nell’interesse dei cittadini – precisa Fuiano – Il mio unico interesse è quello di far crescere Azione a Vasto, un partito che attraverso il suo leader Carlo Calenda vuole costruire un’alternativa credibile a chi ha fatto della politica un duello tra tifoserie. Vasto, come amo ripetere, è più forte di chi la vuole debole. Sono impegnato a costruire una lista fatta di persone serie, competenti, che hanno la freschezza dell’impegno unita alla capacità della concretezza”.

“Presto una delegazione di “Vasto in Azione” in accordo con il Comitato Regionale incontrerà Alessandra Notaro. La nostra città ha bisogno di un cambio di passo. Ha bisogno di un’amministrazione in grado di rispondere alle tante emergenze che la pandemia ha amplificato. Due giovani su tre sono senza lavoro, il sistema industriale del territorio attraversa gravi difficoltà, sempre di più si avverte l’esigenza di intervenire per un processo di rigenerazione urbana e sociale, il sistema turistico asse portante della nostra economia necessita di un ripensamento e di essere messo in grado di diventare competitivo e maggiormente attrattivo”, prosegue Fuiano.

“Questi sono solo alcuni temi su cui “Vasto in Azione” intende lavorare, certamente con lo stile che ci appartiene, quello che Calenda chiama “Il foglio del come”. Siamo un partito aperto al dialogo con tutti coloro che, andando oltre il rito delle appartenenze basate su uno schema destra-sinistra, desiderano impegnarsi per dare alla nostra Vasto un progetto che sappia ridare alla città il ruolo che merita. In tale direzione incontreremo altri gruppi, politici e non, che possono condividere il nostro progetto per il rilancio di Vasto e per costruire una coalizione ampia e coesa. Un cambio di rotta è possibile e la costruiremo insieme ai tanti cittadini che guardano con simpatia al nostro progetto”, conclude Fuiano.