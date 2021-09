ELEZIONI VASTO: INTERVISTA A CANDIDATO CENTRODESTRA GUIDO GIANGIACOMO, LA DIRETTA

VASTO – Intervista streaming alle ore 14 con il candidato del centrodestra a Vasto, l’avvocato Guido Giangiacomo, fondatore di Forza Italia cittadina e consigliere comunale uscente, sostenuto da cinque liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Vasto Futuro, Movimento Vasto.

A Vasto, 38.747 abitanti, corrono oltre che a Giangiacomo, Francesco Menna, che conta di essere confermato al secondo mandato, Alessandra Notaro, ex magistrato onorario, candidata per il gruppo “La buona stagione” il Movimento 5 stelle, con Dina Carinci, l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali.