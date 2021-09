ELEZIONI VASTO: INTERVISTA A CANDIDATO CENTROSINISTRA FRANCESCO MENNA, LA DIRETTA

VASTO – Intervista streaming alle ore 19 a Francesco Menna, primo cittadino uscente di vasto e ricandidato per un secondo mandato sostenuto da sette liste.

Città più grande al voto il 3 e 4 ottobre con 38.747 abitanti, Vasto vede in campo oltre a Menna il centrodestra l’avvocato Guido Giangiacomo, Alessandra Notaro, figlia d’arte dello storico sindaco di Vasto, Nicola Notaro, appoggiata anche da Azione di Carlo Calenda. mentre il Movimento 5 stelle, corre con Dina Carinci, a capo del progetto civico ChiAmaVasto. In corsa poi l’avvocato Angela Pennetta, con la civica L’Arcobaleno, e Anna Rita Carugno, con la sua lista animalista “Movimento Ora, rispetto per tutti gli animali”.

La competizione è gravata dal lutto per la scomparsa dell’ex sindaco e presidente della Provincia Luciano Lapenna