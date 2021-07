ELEZIONI VASTO: PENNETTA, “L’AECOBALENO UNICA E VERA ALTERNATIVA”

VASTO – “Al ballottaggio andremo noi, perché noi siamo gli unici motivati e intenzionati a mandare a casa l’amministrazione comunale guidata da Francesco Menna”.

Così l’avvocato Angela Pennetta, candidata a sindaco di Vasto per il movimento civico L’Arcobaleno, che ha incontrato la stampa e ha ribadito la sua fermissima volontà a diventare la nuova prima cittadina.

Pennetta annuncia una squadra “compatta, tecnica, capace. Se al nostro interno – dichiara –, serviranno rinforzi, recluteremo anche le migliori intelligenze della nostra città per metterle a servizio della nostra città. Noi sappiamo che cosa serve a Vasto: visione, programmazione e infrastrutture. Da sempre, per fare un esempio, sosteniamo la necessità di una variante tra l’uscita Vasto Nord e la Trignina: solo così potremo restituire alla nostra città il suo ruolo di capofila tra i comuni dell’intera area”. Queste sono le nostre idee che vogliamo nutrire con le idee di tutti i cittadini. Abbiamo lanciato sulla Rete una pagina dove tutti possano esporre i propri contributi per Vasto. Siamo pronti ad accettarli, a valutarli e a farli nostri”.

“I cittadini – ha poi detto –, sono stanchi di politici che parlano e non fanno fatti, che parlano tra loro e solo per loro. Le persone cercano chi decide, chi si assume la responsabilità delle decisioni necessarie alla città. Io sono pronta a farlo, perché l’ho sempre fatto: ho sempre deciso, come la mia storia personale e professionale dimostra”. Importante, fondamentale, dunque, il contatto con la gente: “Ogni giorno incontro persone, mi raccontano le loro difficoltà, le loro amarezze: a loro dobbiamo risposte possibili, non inutili promesse che poi non manterremo, come fanno da sempre gli altri. Da anni, con i loro giochi e giochetti, con le loro divisioni e le loro improbabili alleanze hanno regalato e regalano non una strada spianata, ma un’autostrada completamente libera a Francesco Menna. Ecco perché sono io la sua vera e unica sfidante”.