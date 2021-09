ELEZIONI VASTO, PENNETTA: “LOTTA DURA E SENZA PAURA A DIFESA DEL TRIBUNALE”

VASTO – “Il nostro è un modo diverso di fare politica, siamo civivi e siamo gli unici: o si è partiti o si è civici, non si orendono in giro gli elettori”.

Così Angela Pennetta, avvocato e candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Vasto (Chieti), sostenuta da due liste civiche.

“È importante capire quale dovrà essere la vocazione della città, se industriale o turistica. Noi siamo per la seconda opzione ma in maniera decisa”, ha detto nel corso di una diretta ad AbruzzoWeb.

“Vasto deve tornare ad essere capofila di tutti e 29 i comuni del Vastese. Questo aoprattutto per quanto riguarda i due presidi più importanti che abbiamo: il tribunale e l’ospedale. Lotta dura e senza paura per la sopravvivenza del tribunale per la quale il tribunale civico L’Arcobaleno, che mi onoro di rappresentare, ha già fatto due anni fa una battaglia portando a Roma tutti i sindaci del Vastese per far capire alle buie stanze romane che oggi vengono a fare le passerelle, che il tribunale è essenziale”.