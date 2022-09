ELEZIONI: VIROLOGO CRISANTI ELETTO AL SENATO CON IL PD

PADOVA – Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e candidato del Pd come capolista al Senato nella circoscrizione Europa conquista un posto in Parlamento. A meno di 18 schede da scrutinare, è in testa con 35.456 preferenze contro le 26.979 di Michele Schiavone.

Crisanti ha atteso i risultati nella sede del Pd a Padova.

“La soddisfazione di essere stato eletto cede allo sconforto per il risultato generale. Sicuramente speravo in qualcosa di diverso, in un’affermazione maggiore del Partito democratico. Ma l’Italia non si cambia in 5 anni. Rispettiamo la volontà degli elettori. Penso che a questo punto le forze progressiste debbano ragionare su come fare per riconquistare Comune dopo Comune, Regione dopo Regione. Le vere elezioni saranno fra 5 anni. Perché in Italia di fatto si cambia ogni 10 anni”, le parole rilasciate da Crisanti all’AdnKronos.