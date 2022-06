ELEZIONO A L’AQUILA, TEST NAZIONALE

L’AQUILA – Oltre un mese di serrata campagna elettorale, di caccia ai voti casa per case, big e santini, ed oggi è calato il silenzio, pieno di suspense, in attesa dell’apertura delle urne, domani mattina, che decreteranno chi sarà il sindaco dell’Aquila per i prossimi 5 anni, se il primo cittadino uscente, Pierluigi Biondi, 47 anni di Fratelli d’Italia a capo della coalizione del centrodestra, oppure la deputata del Partito democratico, Stefania Pezzopane, 63 anni, per la coalizione del centrosinistra, o il candidato civico, Americo Di Benedetto, 54 anni o anche nessuna ipotesi è giusto scartare Simona Volpe 53 anni della lista Liberaquila.

Una tornata elettorale che assume, come non avveniva da anni una rilevanza nazionale e per più di una ragione.

La prima è che L’Aquila, dei 975 comuni al voto , è uno dei quattro capoluoghi di regione, assieme a Genova, Catanzaro e Palermo. Ci sono poi città importanti come Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo, e in Abruzzo, sopra i 15mila abitanti, altri quattro comuni con più di 15 mila abitanti: Ortona, San Salvo, Spoltore e Martinsicuro, dove dunque è previsto il ballottaggio, il 26 giugno, se al primo turno nessuno dei candidati otterrà il 50% più uno dei consensi.

Ovvio dunque che gli occhi delle segreterie nazionali dei partiti sono puntati per ragioni di rango amministrativo su L’Aquila, dove non a caso sono arrivati praticamente i leader di partito, da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia, ad Enrico Letta del Partito democratico, da Matteo Salvini a della Lega, Carlo Calenda di Azione, Benedetto Della Vedova per + Europa, Antonio Tajani, presidente di Forza Italia, mentre il leader del M5s Giuseppe Conte si è limitato ad un collegamento streaming, per non parlare del gran numero di ministri, sottosegretari parlamentari, eurodeputati accorsi nel capoluogo a dare manforte ai rispettivi candidati.

Seconda ragione di interesse, che svalica i confini regionali, per la competizione elettorale aquilana, è il test sulle prestazioni dei singoli partiti e delle coalizioni.

Il centrodestra, innanzitutto, a L’Aquila si presenta compatto e nello schieramento classico e “puro”, con Fdi, Lega, Forza Italia, L’Aquila al Centro, emanazione di Italia al centro di Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello, più le civiche, L’Aquila Futura e Civici Indipendenti per Biondi

Una unità che non si registra in molte altre competizioni, comprese in Abruzzo, quelle di Ortona e Spoltore, seconda e quarta città più popolose al voto, come pure a Tortoreto, 10.442 abitanti. Come pure a Catanzaro, dove il centrodestra è spaccato e si ritrova con tre candidati sindaco. Palermo, dove i tre leader, dopo infinite dispute, hanno deciso di convergere su Roberto Lagalla, ma la pace è solo armata.

A Verona il centrodestra è scosso da una guerra intestina e Forza Italia e FdI e Lega dall’altra corrono divisi, mentre a a Parma è FdI a correre da sola anche contro il resto del centrodestra. indem a Viterbo o Jesolo)

A Genova poi il centrodestra è ibrido, allargato a Italia viva.

Una vittoria netta a L’aquila del centrodestra classico e unito, avrà adunque un peso nelle strategie future, in vista delle politiche e anche delle regionali, comprese quelle abruzzesi

Altro motivo di interesse poi è che il candidato è Biondi di Fdi, l’unico partito all’opposizioni del governo tecnico di Mario Draghi. E un successo sarà prezioso per Giorgia Meloni, in vista dei rapporti di forza nel centrodestra, e della oramai conclamata lotta per la leadr ship con Salvini e la Lega, che paga il suo essere partito di governo, ma molto malvolentieri. è la donna giusta per guidare la coalizione.

Nel centrosinistra il tema è anche la sfida tra il centrosinistra a trazione Partito demicratico, e colaizione civica e centrista di Di Benedetto.

Pezzopane, dona frote del Pd anche in Parlamento è sostenuta da Movimento cinque stelle, L’Aquila Coraggiosa, che raccoglie le forze più di sinistra, L’Aquila Nuova, 99 L’Aquila, Demos

Il consigliere regionale di centrosinistra Di Benedetto è appoggiato da “Il Passo Possibile”, L’Aquila Viva, formazione di riferimento ad Azione, e L’Aquila e Frazioni

Gli oppositori di indi, danno per scontato che si arriverà al ballottaggio, a differenza del sindaco usncete che è certo in cuor suo che la partitoa si chiuderà domenci superando il 50 percnto, ma in caso di ballottaggio, se Di bendetto supererà Pezzopane, giocandosi lui la finalissima, allora o scossone probabilmente non riguarderà anche il paino nazionale e non solo l’Aqula con il declino della eccha guardia del pd, che ha dominato nel centrosinistra per decenni, m anche

mentre il Centrosinistra si presenta diviso dal momento che Di Benedetto era candidato sindaco in quota Pd alla guida della coalizione che nel 2017 ha perso clamorosamente le elezioni al ballottaggio proprio contro l’allora emergente Biondi, dopo aver vinto nettamente il primo turno con il 47,7 % a fronte del 35,84% del centrodestra.

Meno esizioale è a L’Aquila il test della tenuta dell’Alleanza anch allivello localle ta centrosinistra e Movimento 5 Stelle, per la ragione che in città i puntellati nons iono mai affermati.

siano effettivamente in grado di trovare un programma elettorale ricorrile su cui convergere. Al momento Enrico Letta e Giuseppe Conte sono distanti. “L’esito delle comunali ci dirà lo stato di salute dell’alleanza” aveva detto a Today il deputato democratico Matteo Orfini.

Va ricordato infine che …Completamento della ricostruzione post terremoto privata ed un impulso decisivo in quella pubblica, utilizzo dei fondi Pnrr per la quota assegnata dallo Stato ma soprattutto del fondo complementare, d circa 1,8 miliardi d euro, riservato al cratere del sisma: alle comunali dell’Aquila di domenica è in ballo il futuro della città dell’Aquila che, nei prossimi cinque anni, vede passaggi determinati per la piena Rinascita economica e sociale dopo la tragedia di 13 anni fa, con una straordinaria disponibilità economica di circa 5 miliardi di euro. Ai quali va aggiunta la quota nazionale, altrettanto ingente, del Piano di ripresa e residenza.