ELICOTTERO PRECIPITATO NEL FOGGIANO: NESSUN SOPRAVVISSUTO, AGENZIA SICUREZZA VOLO APRE INCHIESTA

FOGGIA – È stato ritrovato poco fa tra San Severo ed Apricena l’elicottero disperso da questa mattina.

Lo ha reso noto il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sono decedute.

La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale particolarmente impervia, ora anche avvolta dalla nebbia. Sul posto stanno unità del 118 provenienti da Lesina (Foggia) e tre squadre della protezione civile di Apricena oltre ai carabinieri. Alle ricerche hanno preso parte i vigili del fuoco, sia a terra che con un elicottero di Pescara.

A bordo c’era una famiglia di turisti sloveni, con una figlia tredicenne (e non due bambini come si era appreso in un primo momento)

La famiglia, di Lubiana, era arrivata ieri alle Tremiti e sarebbe dovuta rientrare a Foggia già in serata ma a causa delle condizioni cattive del tempo il viaggio era stato rinviato ad oggi.

A bordo c’era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Questi i nomi di turisti sloveni: Bostjan Rigler, di 54 anni; Jon Rigler di 44; MatejaCurk Rigler, di 44; e la piccola Liza Rigler, di 13 anni.

“Subiamo, ancora una volta, la drammatica perdita di un collega. Una tragica morte in itinere. Maurizio smontava dal turno di notte e rientrava a casa, insieme con una famiglia e con il pilota. Il dolore per questa ennesima gravissima perdita di un medico del 118, strettamente correlata alle dinamiche del servizio, porti ad intensificare con massima urgenza – a livello normativo nazionale – i parametri autorizzativi di sicurezza per il trasporto di operatori sanitari e di passeggeri a bordo di elicottero. Alle famiglie di Maurizio e delle vittime il cordoglio della Società Italiana Sistema 118”: è il commento di Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS118 (la Società italiana del sistema 118) dopo l’incidente dell’elicottero che ha visto fra le vittime un medico.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un team investigativo sul sito dell’incidente che ha coinvolto l’elicottero A 109 marche di identificazione I-PIKI.