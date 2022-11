ELIPORTO A SCANNO: ARRIVA L’OK DAL CONSIGLIO COMUNALE

SCANNO – A Scanno (L’Aquila) un’ elisuperficie di soccorso e di protezione civile.

Nella seduta straordinaria del Consiglio comunale di ieri sera è arrivata l’approvazione all’unanimità del progetto per la costruzione di un eliporto nei pressi del bivio con la frazione Frattura, tra la strada comunale e il fiume Tasso.

“Si tratta di un’opera strategica importante per Scanno, che sarà a servizio di tutto il nostro territorio montano – afferma in una nota il sindaco Giovanni Mastrogiovanni – Esprimo soddisfazione per questo passo avanti, fondamentale per realizzare l’area di atterraggio di elisoccorso, che sarà in grado di avvicinare il più possibile i cittadini alle strutture sanitarie e ospedaliere abruzzesi”.

“Un progetto – aggiunge – condiviso anche dalla minoranza, che ha dimostrato sensibilità e senso di responsabilità approvando tutti insieme un’opera che potrà essere incisiva in caso di necessità. Siamo riusciti finalmente a far sì che il nostro territorio di montagna, con tutte le difficoltà che affronta a livello sanitario, possa dotarsi di una struttura preziosa finalizzata al soccorso e alla protezione civile. Un altro tassello questo, nell’ambito del rilancio e dello sviluppo del territorio, anche nell’ottica turistica, che contribuisce ad incoraggiare i cittadini a restare nei nostri paesi montani”.

“Entro la prossima primavera confidiamo di poter avviare i lavori. Il progetto si avvale del contributo pari a 200 mila euro a valere dei fondi Fas Fsc 2007-2013 con bilancio 2019”, conclude il primo cittadino.