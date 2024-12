“ELKANN TOSSICO”, POST SU X, STELLANTIS QUERELA IL DEPUTATO BAGNAI, ELETTO IN ABRUZZO

ROMA – “E’ stata depositata oggi una querela per diffamazione aggravata contro il sig. Gigi Podda, autore di un post pubblicato su X, e contro il deputato on. Alberto Bagnai, che lo ha ripostato integralmente, contenente espressioni ingiuriose contro il presidente di Stellantis John Elkann”.

Lo ha fatto sapere Stellantis, e oggetto della querela è l’economista toscano rieletto deputato con la Lega nel collegio uninominale abruzzese a settembre 2022.

“Il post, che definisce “tossico”, cioè drogato, Elkann svilisca l’immagine, l’onore e la reputazione del denunciante, il ruolo di responsabilità che egli riveste e il prestigio dell’azienda che rappresenta, superando ampiamente i limiti della continenza espositiva che legittimano il corretto esercizio del diritto di critica, trascendendo in quello che è un insulto gratuito di chi non sa confrontarsi esprimendosi in tono civile”.

Soprattutto, sottolineano fonti aziendali, “la querela censura il comportamento di un deputato, che, nel tono e nei contenuti, offende i colleghi parlamentari e danneggia la credibilità dell’istituzione che dovrebbe rappresentare”.