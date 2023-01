ELLY SCHLEIN, CANDIDATA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE PD, DOMANI ALL’AQUILA NELLA SEDE DELLA CGIL

L’AQUILA – Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, sarà all’Aquila giovedì 19 gennaio, alle 20:30 nella sala Auditorium della Cgil, in via Saragat, a conclusione di un pomeriggio in Abruzzo che la vedrà prima a Francavilla e poi a Pescara.

Una scelta fortemente voluta, quella di chiudere il primo tour abruzzese all’Aquila, città emblema delle disuguaglianze territoriali, tra aree interne e costiere, ed economiche, tra nord e sud, che rischiano di acuirsi con la sciagurata proposta di riforma sull’autonomia differenziata.

“Una città”, si legge in una nota, “in cui le risorse per la ricostruzione non sono servite a ridurre le disparità sociali e che ora deve ripensarsi per cogliere le sfide del Pnrr, avversato ieri da Fratelli d’Italia e oggi utilizzato come bancomat per piccoli interventi orientati alla propaganda e non alla riconversione ecologica e sociale. Di questo e altro si parlerà nel corso dell’incontro, aperto a tutte e tutti”.