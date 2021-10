EMA, AVVIATA REVISIONE SU MIX ANTICORPI MONOCLONALI ASTRAZENECA CHE PROMETTE DI PREVENIRE IL COVID

ROMA – L’Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare il mix di anticorpi monoclonali di AstraZeneca che promette di prevenire Covid-19. Secondo quanto riporta la AdnKronos, il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp – informa l’ente regolatorio Ue – ha avviato la revisione continua (rolling review) su Evusheld* o Azd7442: una combinazione dei monoclonali Tixagevimab e Cilgavimab, in sviluppo per la prevenzione di Covid negli adulti.

La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari di studi clinici – ricorda l’Ema – che suggeriscono la capacità del farmaco di proteggere dalla malattia causata dal coronavirus Sars-CoV-2.