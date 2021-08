EMERGENZA ACQUA, ANCHE IL SINDACO DI CHIETI A MANIFESTAZIONE PESCARA

PESCARA – Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha partecipato oggi alla manifestazione civica del Comitato acqua pubblica a Pescara, in largo Mediterraneo davanti alla Nave di Cascella, per protestare contro l’emergenza idrica che colpisce diversi Comuni delle province di Chieti e Pescara.

“Ho aderito perché questa emergenza colpisce duramente le famiglie di tutto il territorio e è alla nostra gente che dobbiamo stare vicino come istituzioni – ha detto Ferrara – È una situazione dura, deve essere affrontata con ogni mezzo, perché coinvolge tutti e condiziona la vita di migliaia di persone. Tutto quello che nell’immediato un Comune può fare, a Chieti lo stiamo facendo, ma servono interventi e tavoli tecnici per metterli in campo e reperire risorse per cambiare in meglio le cose. Chiediamo alla Regione di stare accanto ai territori sofferenti, di attivare fondi e progetti e svolgere quel ruolo di coordinamento che fino ad oggi non abbiamo visto”.

“Sono vicino a chi vive i disagi, ma anche certo che servano atti concreti da parte delle istituzioni competenti per guardare al futuro: noi siamo disponibili a unire le forze e lavorare insieme a una soluzione che affronti l’emergenza e prenda in carico i necessari interventi di manutenzione e rifacimento delle reti nella nostra città e ovunque serva, per questo siamo qui”.