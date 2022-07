EMERGENZA ACQUA, GIUNTA ABRUZZO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO AUTOCLAVI

PESCARA – La Giunta regionale, presieduta, nella seduta di ieri sera, dal vicepresidente Emanuele Imprudente, su proposta del presidente Marco Marsilio, nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020 – parte speciale, ha adottato misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica, contribuire al benessere collettivo e sostenere il rilancio dell’economia regionale duramente colpito dall’emergenza Covid-19.

Nello specifico, la Giunta, “considerata la necessità di fronteggiare in maniera più incisiva la crisi idrica, propone la programmazione dei fondi FSC per il progetto di concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica a valere sulla disponibilità della parte speciale del Piano Sviluppo e Coesione per un importo pari a 859 mila 540 euro”.