EMERGENZA ACQUA: SINDACO FOSSACESIA CONVOCA CONSIGLIO COMUNALE, INVITATO PRESIDENTE SASI

FOSSACESIA – Sull’emergenza acqua il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, convocherà nelle prossime settimane il Consiglio comunale di Fossacesia, per il quale ha chiesto la partecipazione di Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi, la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.

Il primo cittadino ritiene giusto e non più rinviabile un confronto sulla critica situazione idrica che stiamo vivendo in molti comuni della zona sud dell’Abruzzo.

“Da molti mesi – sostiene Di Giuseppantonio – nella mia città , così come in molte altre località , le interruzioni dell’erogazione d’acqua sono praticamente quotidiane. Fossacesia è uno dei centri della provincia di Chieti che, a causa del razionamento dei servizio, si trova a dover vivere una grave situazione di emergenza che colpisce i cittadini, le numerose aziende, i ristoranti , i bar, gli esercizi commerciali che operano nel territorio. Un quadro che ha pesanti ripercussioni sull’economia. Invito Governo e Regione Abruzzo a porre il problema dell’approvvigionamento idrico tra quelli più urgenti da affrontare e risolvere. È una vera e propria emergenza”.

“È fuor di dubbio che occorrono finanziamenti per sostituire una rete obsoleta, soggetta spesso a rotture che determinano interruzioni di un bene pubblico come l’acqua. Mi attendo quindi delle risposte immediate al grave problema. A noi sindaci quotidianamente arrivano proteste, che giriamo alla Sasi”.