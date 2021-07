EMERGENZA CALDO: ATTIVATO A PESCARA IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE

PESCARA – Al fianco delle persone più fragili per affrontare nel migliore dei modi l’”Emergenza Caldo” col Pronto intervento sociale. L’assessore all’associazionismo sociale Nicoletta Eugenia Di Nisio si rivolge direttamente ad anziani, persone sole o in difficoltà, invalidi, per un servizio che vede impegnato in prima linea il Comune di Pescara, la Protezione civile di Montesilvano e l’Humanitas di Pescara.

“Basterà una semplice telefonata – così Di Nisio – per avere un rapido aiuto in situazioni altrimenti difficilmente fronteggiabili. Sarà possibile ricevere a domicilio i farmaci di cui si ha bisogno o per un’emergenza o perché sono terminati quelli disponibili in casa, essere accompagnati a visite mediche d’urgenza o già programmate, vedersi consegnata la spesa alimentare in caso di impossibilità a muoversi o con problemi di deambulazione».

Per avvalersi dell’iniziativa «Emergenza Caldo» – Pronto intervento sociale, ci si può rivolgere al Comune (085 4283043 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18), ai volontari della Protezione civile (366 4584944, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30) e al personale dell’Humanitas (351 5989185, il venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18)