EMERGENZA CALDO: FRATTALE (ANCE L’AQUILA), “OK ORDINANZA REGIONALE MA DEVE VALERE TUTTA L’ESTATE”

L’AQUILA – ANCE L’Aquila anche quest’anno, come già sperimentato lo scorso anno, interviene sull’emergenza caldo e sui rischi che questa genera nei cantieri edili.

“E’ stato firmato ieri 1 luglio e avrà valenza fino al 31 agosto”, si legge in una nota, “un accordo sindacale, fra costruttori e sigle di settore FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL, per favorire la flessibilità degli orari di lavoro degli operai sottoposti alle temperature elevate della stagione. Si tratta di disposizioni a tutela della sicurezza e della salute degli operai particolarmente esposti ai raggi solari durante le straordinarie situazioni climatiche che si registrano negli ultimi anni, con ondate di calore sempre più persistenti e aggressive”.

“L’accordo, a cui le parti stavano lavorando negli ultimi giorni, va a coadiuvare ed anzi anticipa l’ordinanza emanata ieri dal Presidente regionale Marsilio per le forme di lavoro ad alto rischio. In effetti, le misure di protezione dai raggi solari, in cui rientra la flessibilità dell’orario di attività, vale, secondo l’accordo ANCE-sindacati, non solo nei giorni segnalati dalla piattaforma di monitoraggio del clima ma per l’intero periodo estivo, indipendentemente dalle giornate da bollino rosso.

“Abbiamo formalizzato una pratica già in atto nei nostri cantieri con l’avvento della stagione estiva” – ha precisato il Presidente di ANCE L’Aquila Gianni Frattale – “Siamo in sintonia con gli intenti dell’ordinanza regionale: la tutela della salute dei lavoratori è per noi prioritaria. Per questo le imprese iscritte ad ANCE L’Aquila applicano già tutte le misure di salvaguardia previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ma in casi straordinari è necessario uno sforzo in più anche a tutela della tranquillità degli imprenditori stessi”.