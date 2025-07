EMERGENZA CALDO: TERAMO AMBIENTE POSTICIPA IL TURNO DEI SERVIZI POMERIDIANI

TERAMO- Teramo Ambiente S.p.A. comunica che tutti i lavoratori impegnati nei ‘servizi pomeridiani’, nel periodo tra il 7 luglio e il 31 agosto prossimi, inizieranno il turno di lavoro alle ore 17. La decisione, si legge in una nota, è stata adottata nel solco di quanto già messo in campo nell’estate 2024, in previsione delle ondate di calore che investiranno l’Italia nelle prossime settimane, a tutela della salute dei lavoratori impegnati all’aperto e in strada durante le turnazioni.

L’iniziativa aderisce al ‘Piano Caldo 2025’ e alle linee guida emanate dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome dello scorso 19 giugno.