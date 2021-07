EMERGENZA CINGHIALI, AMMINISTRAZIONE FOSSACESIA PRESENTE A L’AQUILA AL FLASH MOB DI COLDIRETTI

L’AQUILA – “La massiccia presenza dei cinghiali nel territorio comunale di Fossacesia e dei centri vicini è divenuto un problema serio, che non solo esaspera gli agricoltori alle prese con la devastazioni delle loro coltivazioni ma crea problemi di incolumità e sicurezza dei cittadini”.

Affinché la situazione, che è diventata “insostenibile”, trovi al più presto soluzioni concrete, Fossacesia, insieme ad altri 80 comuni abruzzesi, ha preso parte alla manifestazione promossa in 20 piazze italiane dalla Coldiretti, partecipando a L’Aquila, davanti alla sede della Regione Abruzzo, al sit in di protesta per chiedere soluzioni al problema sui danni alle coltivazioni causati dalla fauna selvatica.

A rappresentare il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e a dar voce agli operatori agricoli di Fossacesia, il consigliere Alberto Marrone, con delega alle tematiche relative all’Agricoltura.

È di pochi giorni fa l’avvistamento di un branco di circa 80 esemplari di ungulati sulla provinciale ex strada statale 524 Lanciano-Fossacesia, che ha costretto il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio a lanciare un appello agli automobilisti a prestare la massima attenzione nel percorrere l’importante via di collegamento tra i centri dell’interno e le località della Costa dei Trabocchi.

“L’invasione dei cinghiale rappresenta un problema serio, se non si adottano misure adeguate, ci ritroveremo in poco tempo con una crescita incontrollata dei capi e conseguenze gravi dal punto di vista economico e sociale”, ha detto Marrone.

“Il nostro è un settore che sta pagando un caro prezzo dovuto dalla diffusione del Covid, e ad accrescere le perdite ci sono anche gli animali selvatici, che distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone. È diventata perciò un problema sociale sul quale è impensabile non intervenire. Tutti quanti abbiamo riconosciuto al sindaco di Fossacesia Di Giuseppantonio il suo tenace impegno nel sollecitare periodicamente Regione e Governo centrale ad assumere provvedimenti urgenti”.