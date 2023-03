EMERGENZA CINGHIALI: D’ERAMO ANNUNCIA PIANO QUINQUENNALE DEL GOVERNO PER RIDURRE NUMERO E DANNI

ROMA – “E’ già in corso la predisposizione del Piano straordinario quinquennale, per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, da realizzarsi mediante abbattimento e cattura anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Auspichiamo di sottoporlo in tempi celeri alla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, per la necessaria intesa”.

Lo ha detto il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, in un’interrogazione a risposta immediata alla Camera.

“Sul testo, sono già stati interpellati alcuni portatori di interessi potenzialmente coinvolti nella sua successiva attuazione”, ha detto D’Eramo, nel ricordare che “il Piano è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, fra l’altro, dei cacciatori, dei proprietari dei fondi e degli agenti di polizia provinciale e locali”.

Il sottosegretario ha poi aggiunto che “per rendere più adeguato e corposo il novero degli strumenti a disposizione per affrontare in maniera efficiente le problematiche, è in corso di adozione il decreto con il quale si procederà alla ricostituzione del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale. Oltre a coinvolgere enti locali e territoriali, ministeri competenti, organismi tecnici dello Stato (ad es. Ispra) e rappresentanti del mondo agricolo e ambientalista, “sarebbe la sede tecnico-scientifica deputata ad affrontare le problematiche connesse alla gestione della fauna selvatica e all’esercizio dell’attività venatoria in generale”.

Secondo D’Eramo, “le modifiche legislative introdotte, in linea con la disciplina unionale e nazionale in vigore in materia, vanno nella direzione di dotarsi di un insieme di strumenti che abbiano l’obiettivo d’intervenire in maniera più incisiva ed efficace per il controllo numerico e il contenimento delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane”.