EMERGENZA CORONAVIRUS: UN DRIVE-IN PER I TAMPONI ANCHE POGGIO PICENZE

POGGIO PICENZE – Continua senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale di Poggio Picenze, guidata dal sindaco, Antonello Gialloreto, nell’affrontare l’emergenza Covid.

Nel piccolo comune in provincia dell’Aquila, nei prossimi giorni sarà infatti attivato il servizio di drive-in per lo screening dei tamponi molecolari per tutti i residenti e i domiciliati.

“Il virus si sta propagando con estrema velocità in tutta la provincia – spiega il primo cittadino – con la Asl che, come abbiamo avuto modo di vedere nei giorni scorsi, è in piena emergenza. Come comune abbiamo voluto quindi attivare il servizio per garantire maggiore sicurezza a tutti i nostri concittadini e dare a loro anche la possibilità di effettuare i test con celerità”.

Per le persone che non avranno la possibilità di sostenere il pagamento per sottoporsi allo screening, inoltre, sarà possibile usufruire del cosiddetto “tampone sospeso”.

“Tutti i cittadini potranno contribuire tramite una piccola donazione al momento della prenotazione – dice ancora il sindaco -, in modo da permettere anche a chi ha bisogno di effettuare i test per la sicurezza di se stessi e delle proprie famiglie”

Download in PDF©