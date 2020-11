EMERGENZA COVID 19: A POGGIO PICENZE ATTIVO SPORTELLO DI AIUTO E SUPPORTO PSICOLOGICO

POGGIO PICENZE – Il Comune di Poggio Picenze, in questo periodo di difficoltà e isolamento, ha deciso di istituire uno sportello di ascolto e sostegno psicologico online per per tutti i residenti, in accordo con la Comunità montana.

A comunicarlo, il sindaco Antonello Gialloreto sui social.

In particolare, lo sportello sarà attivo per persone maggiorenni, famiglie, singoli individui e coppie che sentano la condizione attuale come un momento di disagio rispetto al quale confrontarsi all’esterno delle proprie mura domestiche, grazie alla disponibilità della psicologa e consigliera comunale con delega al sociale Giorgia Manilla.

“Trasformare le paure e le angosce causate dal clima pandemico in opportunità di crescita e benessere interiore”, l’obiettivo dell’iniziativa dello sportello, che sarà attivato a partire dal mese di dicembre, fino al termine dell’emergenza pandemica.

“Più che di un servizio psicoterapeutico e diagnostico – spiega la consigliera -, si tratta di un servizio volto a offrire possibilità di condivisione e confronto”.

Le consulenze avverranno via Skype, tutti i giovedì, dalle 15 alle 18, previo appuntamento.

