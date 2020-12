EMERGENZA COVID: D’INCECCO, EMENDAMENTO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ABRUZZESI

L’AQUILA – “Con l’emendamento recante ‘disposizioni in materia di promozione all’acquisto di prodotti regionali’ si sostengono le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica dall’emergenza epidemiologica ,le economie che si sono generate dal bando per il sostegno all’editoria verranno utilizzate dal CO.Re.Com Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere l’acquisto di prodotti regionali attraverso gli organi di informazione locale quali tv,radio,giornali e teste on line”, lo afferma Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier.

