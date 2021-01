EMERGENZA COVID E MERCATO DELL’ENERGIA, INTERVISTA A SCOPANO AD ATERNO GAS & POWER, LA DIRETTA

L’AQUILA – Le nuove prospettive del mercato del gas e dell’energia alla luce della drammatica emergenza covid-19 e dell’auspicata ripartenza.

Questa la cornice dell’intervista di Abruzzoweb, in diretta streaming a partire dalle ore 12 circa a Mauro Scopano, amministratore unico di Aterno Gas & Power, azienda aquilana con sede centrale in via Vicentini, leader in Abruzzo nella fornitura di gas metano ed energia elettrica, operante nel settore delle soluzioni per ottimizzare i costi energetici e dei pannelli fotovoltaici, ed ora in prima linea anche sul fronte dell’eco-sisma bonus.

