L’AQUILA – L’emergenza covid-19 e l’imperativo categorico di accelerare la campagna di vaccinazione, in Italia e in Abruzzo, il governo di larghissime intese di Mario Draghi, il Partito democratico del nuovo segretario Enrico Letta e prospettive politiche, nel Paese e anche in vista delle elezioni comunali dell’Aquila del 2022. Questi i principali temi al centro dell’intervista alla deputata Stefania Pezzopane, in diretta streaming su Abruzzoweb a partire dalle ore 12.30.