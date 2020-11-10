EMERGENZA COVID: LE PROPOSTE ECONOMICHE DI SALVINI E BAGNAI, LA DIRETTA

10 Novembre 2020 11:08

ROMA – I senatori Matteo Salvini, leader della Lega, e Alberto Bagnai, responsabile economico del partito, eletto nella circoscrizione Abruzzo, illustrano le proposte della lega in relazione alla emergenza covid.

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