EMERGENZA COVID: MARCOZZI, “ABRUZZO TRA REGIONI AD ALTO RISCHIO, MARSILIO NEL CAOS”

L’AQUILA – “Il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio continua imperterrito a lanciare accuse pretestuose nei confronti del Governo nazionale, provando a distogliere l’attenzione sulla confusione completa con cui il centrodestra sta gestendo il sistema sanitario regionale”.

Ad affermarlo è il capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi: “Nelle ultime 24 ore siamo passati da una Regione in grado di reggere meglio della media nazionale, dando rassicurazioni anche sui posti letto, a una Regione che ha raggiunto il livello di saturazione della capacità di assorbimento di malati delle strutture ospedaliere. Due dichiarazioni che si smentiscono a vicenda. E la pezza messa dall’assessore Nicoletta Verì, che parla di un’improvvisa e imprevedibile impennata di positivi ricoverati, è forse peggiore del buco. Non è questo il momento di cercare alibi, giustificazioni o altre istituzioni su cui scaricare responsabilità. Che il virus stia correndo veloce lo sappiamo bene, ed è arrivato il momento che il centrodestra lavori di conseguenza una volta per tutte. Marsilio batta un colpo e ci faccia capire come ha intenzione realmente di affrontare l’emergenza Covid, sfruttando anche le sedute della Commissione Sanità, perché siamo già in ritardo”.

“La situazione nel nostro territorio deve essere affrontata con la massima serietà e urgenza – aggiunge Marcozzi – I dati analizzati dagli esperti, infatti, mettono l’Abruzzo tra le regioni ad alto rischio progressione, e i numeri degli ultimi giorni devono far tenere altissima la guardia, visto che i nuovi contagi si sono assestati tra le 450 e le 500 unità giornaliere. Per questo non posso tollerare che la maggioranza in Regione occupi gran parte del proprio tempo ad attaccare le sofferte decisioni, prese a livello nazionale, per abbattere la curva dei contagi e ridurre il ricorso alle cure ospedaliere, invece che a presentare proposte”.

“Adesso è il momento che il presidente Marsilio dimostri di non essere un mero esecutore dei voleri di Giorgia Meloni in Abruzzo. In un contesto così complicato, il MoVimento 5 Stelle si è sempre reso disponibile al dialogo, tenendo un atteggiamento istituzionale e collaborativo in favore degli interessi degli abruzzesi, e siamo pronti a farlo ancora. Per questo, chiedo al presidente l’immediata convocazione di un tavolo di confronto per allargare alle opposizioni il coinvolgimento sulle misure regionali da adottare da qui alle prossime settimane. Mai come oggi abbiamo bisogno di unire le forze”, conclude.

