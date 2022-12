EMERGENZA FREDDO: A PESCARA MOBILITATI I VOLONTARI DEL CISOM PER AIUTARE I SENZATETTO

PESCARA – Si è messa in moto la macchina dell’assistenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom in favore dell’esercito dei senzatetto che popola le nostre città che nei mesi invernali si trova ad affrontare un “nemico” in più: il freddo. Stando alla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, in Italia ci sono più di 50.000 senzatetto, tra i quali nei primi 11 mesi dell’anno sono state registrate 325 morti legate alle condizioni di precarietà in cui vivono.

Da oltre dieci anni i volontari del Cisom hanno avviato, in diverse regioni, progetti e iniziative per garantire il diritto alla salute delle persone che vivono una grave marginalità sociale. “Da quando è esplosa la pandemia sempre più persone si rivolgono a noi chiedendo aiuto – dichiara Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Tra vecchie e nuove povertà, sono tanti coloro che prima, seppur a fatica, riuscivano ad arrivare a fine mese con le proprie forze, ma adesso non ce la fanno più. C’è chi si ritrova a vivere in strada a seguito di tensioni familiari non risolte; chi ha perso l’occupazione e fatica a rientrare nel mondo del lavoro; chi, non riuscendo a pagare l’affitto di casa, è costretto a dormire in macchina”.

A Pescara, i volontari del Cisom ogni lunedì, dalle 19 alle 21 circa, prestano assistenza ai più fragili, distribuendo coperte e pasti caldi pasti.

Per ulteriori informazioni: mail: [email protected], Facebook; Gruppo Chieti – Cisom– Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Instagram: cisom_chieti