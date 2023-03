EMERGENZA IDRICA ABRUZZO, TORTO: “COMMISSIONE PER SCOPRIRE L’OVVIO, BASTA PERDERE TEMPO”

L’AQUILA – “La commissione sull’emergenza idrica del consiglio regionale dell’Abruzzo ha scoperto l’ovvio: sappiamo purtroppo da anni che c’è dispersione sulla rete idrica e non serviva una commissione per dircelo. Come non serviva una commissione per capire che è assolutamente necessario ammodernare la rete idrica, né per stabilire che i vari gestori territoriali debbano agire in maniera sinergica su tutto il territorio regionale, poiché questo rientra proprio nei compiti dell’Ente regionale del servizio idrico integrato”.

È quanto osserva la deputata abruzzese Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, riferendosi alla Commissione sull’emergenza idrica presieduta dalla consigliera regionale Sara Marcozzi, ex M5S.

“Abbiamo già perso troppo tempo e i 6 mesi di lavori della commissione non fanno che offrire un’ottima scusa a Marsilio e alla sua giunta per non fare nulla, palesando che non hanno alcuna idea su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità”, sottolinea.

“Ciò che serve davvero è investire milioni di euro sulla rete idrica, per contenere al minimo le dispersioni. Va fatto subito! Oggi ha preso il via il tavolo interministeriale sulla crisi idrica, presieduto dal presidente del Consiglio. Mi chiedo se Giorgia Meloni degnerà il Parlamento di essere informato su decisioni e programmi su un tema così importante. L’auspicio è che questa cabina di regia possa portare a soluzioni strutturali per contrastare il problema a livello nazionale. Ma ora la cosa fondamentale è non perdere altro tempo: cosa aspetta il governatore Marsilio per chiedere al suo leader di partito Meloni le risorse per ammodernare l’intera rete idrica abruzzese?”

“Senza grossi investimenti in estate purtroppo avremo problemi e poco o niente sarà risolto. E a rimetterci saranno sempre cittadini e imprese”, conclude Torto.