L’AQUILA: PROTESTE PER RAZIONAMENTI ACQUA, “DISAGI INACCETTABILI, ORA BASTA”

L’AQUILA – Cresce la polemica all’Aquila, in particolare nella zona di via Mausonia, dove da tempo i residenti lamentano disagi e disservizi a causa dell’interruzione nell’erogazione dell’acqua.

“Il problema – riferisce un gruppo di residenti ad AbruzzoWeb – è che queste situazioni si verificano da anni in modo periodico e questo lascia ipotizzare che le condutture siano fatiscenti, non c’è una soluzione definitiva. Speriamo che oggi sia l’ultimo giorno di disagi come sembra, ma meglio non fidarsi”.

Una condizione, quindi, che va avanti da tempo in alcune zone della città e che nulla ha a che vedere con le interruzioni programmate dallo scorso giovedì notte e fino a domenica prossima, 13 ottobre, nelle ore notturne comprese tra le 23.00 e le 5.00, al fine di fronteggiare possibili contaminazioni dell’acqua emunta dal Gran Sasso a seguito delle perforazioni che saranno eseguite dal Commissario per la messa in sicurezza da tale sistema idrico a partire da lunedì prossimo 14 ottobre.

In particolare, in questo caso, ad essere interessati dall’interruzione dell’erogazione idrica saranno i territori dei comuni di: L’Aquila, Acciano, Barisciano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel Vecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Molina Aterno, Navelli, Ocre, Ofena, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.