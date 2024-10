EMERGENZA IDRICA: CONVOCATO CONSIGLIO COMUNALE APERTO A FOSSACESIA, INVITATI REGIONE, SASI, ERSI

FOSSACESIA – “Da sempre, nei miei ruoli istituzionali e politici ho posto grande attenzione sulla questione delle varie emergenze idriche, che si susseguono da molti anni. Oggi, più che mai, viviamo un periodo davvero difficile e complesso. Il Consiglio comunale aperto del 23 ottobre sarà un momento fondamentale di confronto, utile per comprendere meglio la situazione, avanzare proposte e pianificare il futuro con una visione condivisa, che riguarda anche la mia città e gli altri comuni ricadenti nell’ambito Chietino”.

Così, in una nota, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che ha formalmente convocato il Consiglio comunale in seduta aperta per mercoledì 23 ottobre, alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Comune.

“L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere e affrontare in maniera condivisa l’attuale crisi idrica che sta colpendo il territorio”, sottolinea il primo cittadino.

Di Giuseppantonio ha invitato a partecipare tutti gli enti interessati, dimostrando “l’importanza del tema a livello regionale e locale”.

Confermata la partecipazione della Sasi, rappresentata dal presidente Gianfranco Basterebbe e dai tecnici, nonché del presidente dell’Ersi. È stato inoltre esteso un invito all’assessore regionale competente per il Servizio idrico, Emanuele Imprudente.

“L’incontro si configura come una preziosa opportunità per approfondire il tema dell’attuale emergenza idrica e favorire una discussione ampia e partecipata tra istituzioni, tecnici e cittadini, che sono invitati a partecipare”, conclude la nota.