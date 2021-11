EMERGENZA IDRICA, FEBBO, “DAL COMUNE CHIETI MANCANZA DI ATTENZIONE ISTITUZIONALE

CHIETI – “Non comprendo la sorpresa di sindaco a assessore per l’assenza di interlocutori alla riunione informale, come da loro stessi sottolineato, convocata per discutere dell’emergenza idrica in città. E’ buona creanza infatti, quando si indice una riunione con enti sovracomunali, concordare la data onde evitare spiacevoli malintesi come è successo ieri”.

Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, replica al sindaco del Pd di Chieti, Diego Ferrara.

“Del resto, come sanno bene Ferrara e Zappalorto, in occasione dell’incontro del 22 settembre scorso c’era stata una precedente interlocuzione per stabilire il giorno migliore per tutti. Quindi, questo giochetto che scaricare su altri le responsabilità anche di mancanza attenzione istituzionale è alquanto fuori luogo. D’altronde Regione, Ersi e Aca sono impegnate nella risoluzione della gravissima crisi idrica, che si trascina negli ultimi decenni, proprio per recuperare risorse importanti come gli ultimi 85 milioni di euro del Pnrr e si sta lavorando sulla programmazione Fsc 2021/2027 per il potenziamento del Serbatoio della Civitella. Non ci siamo mai sottratti al confronto quando costruttivo e nell’interesse della Città e della collettività”.