EMERGENZA IDRICA: MARCOZZI, “VA SENSIBILIZZATO PARTITO PD-M5S CHE HA VOTATO CONTRO COMMISSIONE”

L’AQUILA – “Più che le giovani generazioni, le società di gestione dovrebbero sensibilizzare al corretto consumo di acqua le forze politiche di centrosinistra – capitanate da M5S e PD – che si sono rifiutate di istituire una Commissione permanente sul sistema idrico e sui cambiamenti climatici”.

Così, in una nota, il consigliere regionale di Forza Itala Sara Marcozzi.

“In periodi di poca neve, piogge sporadiche e innalzamento delle temperature la soluzione è una sola: unire le forze – evidenzia – Serve una società unica, al posto delle sei attuali, per perseguire economie di scala e gestire un bene che, da qui al futuro, sarà sempre più carente. È inaccettabile che in ogni periodo dell’anno, perfino in pieno inverno, ci siano migliaia di cittadini della provincia di Chieti senza acqua nelle case per ore. La soluzione, come ci è stato riferito da tutti gli esperti ascoltati nei mesi di Commissione regionale d’inchiesta da me presieduta, è superare i campanili e vedere l’Abruzzo come un unico territorio, interconnettendo le reti per portare l’acqua dove serve”.

“Abbiamo già un documento pronto e approvato dal Consiglio regionale per mettere a terra queste soluzioni. Il nuovo partito dell’acqua PD-M5S, che ha affossato l’istituzione della commissione da me proposta, non ha fatto un torto alla sottoscritta, ma a tutti i cittadini”, conclude Marcozzi.