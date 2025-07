EMERGENZA IDRICA: MARINELLI (PD), “RINVIO COMMISSIONE ACQUA ENNESIMA PROVA INCAPACITA’ CDX”

L’AQUILA – “La mancata composizione della Commissione speciale sull’acqua in Consiglio regionale è un esempio lampante di come oltre all’incapacità amministrativa, anche i dissidi interni al centrodestra si ripercuotano sulla comunità. Rinviare la prima riunione a data da destinarsi e non a un giorno preciso, è inaccettabile, soprattutto quando si tratta di affrontare un’emergenza cronica come la siccità in Abruzzo”.

Così, in una nota, il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli annunciando la disponibilità a proseguire il lavoro anche oltre il 5 agosto, data dell’ultimo Consiglio regionale prima dello stop.

“La maggioranza deve assumersi le proprie responsabilità e garantire che la Commissione lavori per trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini – ribadisce Marinelli – . Non possiamo permettere che la politica si inceppi sui propri equilibri interni mentre la regione soffre. Chiediamo che la Commissione venga immediatamente riconvocata e che si lavori per trovare soluzioni concrete all’emergenza idrica”.

“I cittadini abruzzesi meritano risposte rapide e efficaci, non rinvii e discussioni interne alla maggioranza, un teatrino a cui abbiamo più volte assistito e che non appartiene al buon governo di una regione”, conclude.