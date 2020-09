EMERGENZA INCENDI E GIRO D’ITALIA: SOSPIRI, APPROVATE MAXI VARIAZIONI BILANCIO

L’AQUILA – “Ottocentomila euro per interventi di risanamento e supporto del territorio in seguito all’emergenza incendi che, nell’ultimo scorcio d’estate, ha devastato ampie zone del territorio di San Silvestro colle, a Pescara, e Punta Aderci, e 3milioni di euro per opere di sistemazione delle strade che saranno interessate dal passaggio del Giro d’Italia. Sono le due maxi-variazioni di bilancio approvate dalla giunta regionale, grazie alla sensibilità del presidente Marco Marsilio e dell’intero esecutivo”.

Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri.

“Parliamo di interventi strategici e necessari per far fronte a due emergenze territoriali – sostiene Sospiri – Il primo è mirato a garantire un adeguato sostegno agli Enti locali assicurando opere di risanamento su quei territori che, appena tre settimane fa, sono state drammaticamente colpite da due incendi che, in contemporanea, hanno devastato ettari ed ettari di aree naturalistiche. Tutti abbiamo ancora dinanzi agli occhi le immagini delle lingue di fuoco che in pochi minuti hanno mangiato una parte della collina e del belvedere di San Silvestro, peraltro arrecando gravi danni anche ad alcune imprese dell’agroalimentare del posto, oltre che diverse abitazioni, con intere famiglie costrette a lasciare le proprie case. Contemporaneamente, nelle stesse ore di una drammatica domenica, un altro vasto rogo ha colpito lo splendido scenario naturale di Punta Aderci”.

“La Regione Abruzzo ha subito dichiarato la propria disponibilità, oltre che la necessità, di intervenire con opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella zona, perché parliamo, soprattutto a San Silvestro, di una collina che è stata privata delle proprie alberature, fondamentali per assorbire e mitigare gli effetti dei nubifragi. E oggi arrivano i fondi, 800mila euro, che ci permetteranno di agire in modo tempestivo. Nella stessa variazione di bilancio sono poi state individuate risorse per 3milioni di euro finalizzate a interventi di risanamento delle strade comunali e provinciali che saranno interessate dalle tappe abruzzesi del Giro d’Italia, intervento che da un lato ci permetterà la messa in sicurezza di assi viari di fondamentale importanza, dall’altra di garantire lo svolgimento sereno di un evento sportivo che comunque rappresenta una vetrina impareggiabile per la promozione del territorio abruzzese”, conclude Sospiri.

