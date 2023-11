ROMA – In Abruzzo, sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo a causa del vento forte è stata interdetta a veicoli ‘telonati’, caravan e camper la tratta compresa tra Assergi e Colledara, ma il transito è sconsigliato a questo tipo di veicoli lungo l’intero asse autostradale.

Per l’emergenza meteo sono 8 in totale le arterie di Anas chiuse al traffico in Italia. Dalle prime ore di questa mattina, in Lombardia, sulla strada statale 45 Ter ‘Gardesana Occidentale’ è chiusa la tratta compresa tra il km 0 ed il km 4,000, a Villanuova sul Clisi (Brescia), in corrispondenza della galleria Seriola, a causa di un allagamento, già verificatosi nei giorni scorsi per le intense precipitazioni del periodo.

In Toscana, segnala ancora l’Anas, lungo la strada statale 655 ‘Massese’ è chiuso, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 84,500, a Licciana Nardi (Massa Carrara), a seguito di un movimento franoso, riattivatosi tra le località Ponte di Legno e Tavernelle per la pioggia intensa che sta interessando l’area. Sempre in Toscana nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” è stata ripristinata la circolazione in corrispondenza del sottopasso al km 46,500 ad Empoli.

In Veneto permane la chiusura della strada statale 51 “Alemagna” a Fadalto, in provincia di Treviso, e della statale 52 ‘Carnica’ tra Cimagogna e Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, per frana e pericolo di caduta massi. In Liguria è ancora attiva la chiusura della statale 586 ‘della Val d’Aveto’ a Rezzoaglio, in provincia di Genova. Il tratto era stato riaperto al traffico il 1° novembre, dopo che una frana di grandi dimensioni aveva interessato la sede stradale nella giornata di lunedì 30 ottobre.

Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a tutela della circolazione stradale in considerazione del maltempo, che potrebbe innescare movimenti improvvisi del fronte di frana. Permane inoltre, sempre per movimento franoso, la chiusura di un altro tratto della statale in località Borzonasca. In Toscana è ancora chiusa la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Borgo a Mozzano (km 44,200), in provincia di Lucca, a causa di un movimento franoso in fase di scivolamento sul versante che incombe sulla strada. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Chiuso anche il tratto della strada statale 62 ‘della Cisa’ nel comune di Pontremoli in prossimità del valico (km 52) a causa di un movimento franoso che ha coinvolto e danneggiato il corpo stradale. Sul posto non è presente una viabilità alternativa.