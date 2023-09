EMERGENZA MIGRANTI: SINDACO ROSETO DEGLI ABRUZZI, “SERVE SINERGIA COSTANTE CON ROMA PER GESTIRLA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “La questione dei migranti richiede grande attenzione e soluzioni adeguate che vanno aldilà dell’emergenza stessa, c’è bisogno infatti di un’azione sinergica tra l’Europa, il Governo centrale ed i comuni che rappresentano il territorio e che non devono e non possono essere lasciati soli nella gestione di questa fase epocale. La persona viene prima di tutti ed è importante riconoscere il valore dell’integrazione e i principi di solidarietà che ci guidano come sindaci e amministratori”: a dichiararlo è il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Mario Nugnes, a seguito del serrato dibattito generato, in questi giorni, sul delicato tema dell’accoglienza e sulla scorta dell’accorato appello lanciato dal presidente dell’Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto.

“Guardando a Roseto degli Abruzzi e alle ultime notizie non possiamo che rivolgerci con crescente preoccupazione al Governo centrale per affrontare la delicata questione degli oltre 300 migranti presenti nel nostro comune. Non possiamo infatti negare le difficoltà che stiamo affrontando per gestire un fenomeno che non può gravare in modo significativo sui comuni a causa di scelte pregresse”, continua il primo cittadino rosetano.

“Attualmente il nostro territorio, con il solito encomiabile impegno, sta già ospitando un numero considerevole di migranti in una struttura che, per vocazione e posizione, era nata con destinazione turistica ed a quella dovrebbe essere riconsegnata. Riteniamo quindi che sia fondamentale identificare soluzioni alternative per alloggiare queste persone, in modo tale da non intaccare l’attrattiva turistica del nostro comune e garantire un’accoglienza adeguata a coloro che desiderano integrarsi nella nostra società”, dice ancora Nugnes.

“Abbiamo fiducia nella sensibilità delle istituzioni competenti e ci auguriamo che venga considerata la nostra richiesta per poter affrontare questa delicata questione in maniera equilibrata e sostenibile per tutti. Siamo certi che un dialogo aperto e costruttivo potrà portare alla individuazione di soluzioni efficaci per affrontare la situazione dei migranti”, conclude il sindaco.