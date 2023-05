EMERGENZA PERONOSPORA, D’ALESSANDRO: “RISCHIA DI SALTARE STAGIONE VITIVINICOLA”

L’AQUILA – “L’attacco della peronospora, a seguito delle abbondanti piogge, rischia di procurare un grave danno alla viticoltura abruzzese, la cui produzione può essere compromessa e con essa la stagione vitivinicola”.

Lo scrive in una nota Camillo D’Alessandro, coordinatore regionale IV, che tra le altre cose è anche viticoltore.

“È necessario, con urgenza – sottolinea -, un tavolo Regione-ministero dell’Agricoltura per mappare il fenomeno e programmare interventi, anche finanziari, a favore dei viticoltori che contemporaneamente da un lato vedranno ridotta in tutta o in parte la produzione , dall’altro dovranno sostenere ingenti costi per i trattamenti in vigna”.

“A valanga questa situazione si abbate sulle cantine private e sociali. Vedo molta disattenzione, parlo anche come piccolo operatore del settore e sto toccando con mano la situazione che mi viene rappresentata”.

“Per questo faccio appello, certo che verrà raccolto, all’assessore regionale all’agricoltura Impudente ed al sottosegretario all’agricoltura D’Eramo affinché se ne facciano carico”, conclude D’Alessandro.