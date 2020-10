EMERGENZA RISTORATORI CENTRO STORICO, LEGA L’AQUILA: “AGEVOLARE ASPORTO SERALE”

L’AQUILA – “Abbiamo chiesto all’assessore alla mobilità di consentire una deroga, fino alla fine dell’emergenza, per l’area pedonale che insiste, tra le altre zone, lungo il Corso, in Piazza Duomo, in Via Verdi e Via Garibaldi. Sono moltissime le attività commerciali del centro storico dell’Aquila che, come da direttive del Governo, dalle 18 in poi possono lavorare esclusivamente con l’asporto e molte di queste si trovano proprio nelle zone chiuse al traffico”.

Ad annunciarlo i consiglieri comunali della Lega aquilana Francesco De Santis, Roberto Silveri, Laura Cucchiarella e Luigi Di Luzio.

“Sarebbe opportuno, viste le condizioni attuali, che si permettesse ai ristoratori di muoversi più agevolmente con i propri mezzi per poter lavorare senza limitazioni”, spiegano.

“In questo senso, consentire in deroga lo spostamento ai dipendenti delle attività ci sembra una soluzione possibile”, concludono.

