PESCARA – E’ emergenza sfratti in Abruzzo, e soprattutto a Pescara. I dati in una lettera al prefetto, li snocciola l’Unione Inquilini: nel solo 2022 in Abruzzo il numero delle sentenze di sfratto emesse è stato di 1.408 (+66,43% rispetto al 2021); le richieste di esecuzione sono state 1.363 (+152% rispetto al 2021) e gli sfratti eseguiti sono stati 813 (+195% rispetto al 2021) con picchi preoccupanti proprio a Pescara con 1033 provvedimenti emessi con una variazione del più 99% , richieste di esecuzioni pari a 772 con una variazione in aumento del 196,9% e con 536 sfratti eseguiti con una variazione del più 199%

E denuncia l’Unione inquilini: “il governo nella legge di Bilancio ha scelto di non rifinanziare per il secondo anno consecutivo il Fondo per il contributo all’affitto previsto dalla legge 431/98, e il Fondo morosità incolpevole di cui alla legge 124/2014, lasciando i Comuni soli a fronteggiare questo dramma, senza neanche il pur insufficiente ammortizzatore sociale dei contributi”.

Sull’emergenza prende la parola il consigliere comunale di Pescara Massimiliano Pignoli,. dell’Udc.

“Ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza abitativa nella città di Pescara con tante famiglie che rischiano di restare in strada, con abitazioni popolari vuote ma inutilizzabili. Una situazione che rischia di esplodere e per questo diventa prioritario intervenire per garantire la casa a chi ne ha diritto”.

“Per questo – prosegue Pignoli – se dovessi essere rieletto alle prossime amministrative come consigliere comunale, chiederò al nuovo sindaco della città di Pescara di mettere in atto tutte le azioni per una nuova politica abitativa che permetta lo stanziamento di fondi per andare incontro alle esigenze di quelle famiglie che hanno difficoltà economiche e che non sono in grado di far fronte in alcuni casi al pagamento dell’affitto. La casa è un diritto primario e ogni amministrazione che si rispetti deve provvedere a garantire per chi è in stato di necessità, ogni possibile aiuto economico a termine di legge così previsto per il contributo all’affitto previsto dalla legge 431/98 e il fondo morosità incolpevole (legge 124/2014).”.



Massimiliano Pignoli, consigliere comunale di Pescara

Pescara, 30 marzo 2024