EMERGENZA SICUREZZA AD AVEZZANO: PANETTA (CONFESERCENTI), “POLIZIA PRIVATA CONTRO LE AGGRESSIONI”

AVEZZANO – “Attività produttive e cittadini sono stanchi dei numerosi episodi di criminalità e violenza, ormai da tempo sono in forte crescita nella nostra città”.

Bruno Panetta, titolare di diverse attività di Avezzano (L’Aquila) e referente locale di Fismo Ccnfesercenti, si fa portavoce di diversi commercianti, disposti ad unirsi per incaricare un corpo di polizia privata per difendersi dalle continue aggressioni, a cui le autorità locali e giudiziarie non riescono a mettere freno.

“Non è una semplice provocazione ma una seria iniziativa volta a svolgere deterrenza ed al contempo rassicurare i cittadini che ormai hanno paura di frequentare le strade del centro città e non solo, perché non si sentono protetti. Oggi si riunisce ad Avezzano il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, ne attendiamo fiduciosi l’esito, ma siamo convinti, conclude Panetta, che occorrono iniziative più concrete ed incisive da parte delle autorità preposte, che evidentemente ne fanno solo una questione di numeri e percentuali, ma se di numeri dobbiamo parlare allora va tenuto conto anche delle enormi perdite economiche dovute alla mancanza di affluenza nelle nostre attività, proprio a causa della mancanza del sicurezza. I commercianti annunciano di voler dare subito incarico ad una società di vigilanza per avere più sicurezza nelle aree commerciali e restituire fiducia e serenità ai cittadini / clienti”.