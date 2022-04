UCRAINA: AVVISO PUBBLICO PER APERTURA CENTRI ACCOGLIENZA A CHIETI E PESCARA

CHIETI – La Prefettura di Chieti ha pubblicato sul proprio sito web www.prefettura.it/chieti un avviso esplorativo (consultazione preliminare di mercato) ai fini dell’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione dei Centri di accoglienza di cui all’art. 11 del decreto legislativo 142/2015, presso i quali saranno ospitati i cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28 aprile 2022, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.prefch@pec.interno.it.

Anche sul sito internet istituzionale della Prefettura di Pescara è stato pubblicato l’avviso esplorativo volto alla individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cui all’ art. 11 del d.lgs. n. 142/2015 e al relativo schema di capitolato di appalto approvato con d.m. 29 gennaio 2021, costituiti da singole unità abitative ovvero da centri collettivi con capienza fino a 50 posti, situati nel territorio della provincia di Pescara, in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico.

Scadenza presentazione manifestazione di interesse: 15 aprile 2022 ore 12:00.