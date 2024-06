EMICICLO: AL VAGLIO CARTA ITTICA REGIONALE E RICONOSCIMENTO DOP ARROSTICINO ABRUZZESE

L’AQUILA – La settimana politica del Consiglio regionale dell’Abruzzo si apre domani, martedì 18 giugno, con le sedute delle Commissioni consiliari e la riunione della Conferenza dei Capigruppo. Il primo evento in programma, alle ore 10, presso la sala “G. D’Annunzio” di Palazzo dell’Emiciclo, è la seduta congiunta delle Commissioni Bilancio (Prima), Territorio e Infrastrutture (Seconda), Salute e Lavoro (Quinta).

All’esame dei Commissari il progetto di legge di iniziativa dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Massimo Verrecchia, “Disposizioni in materia urbanistica e trasporti, cultura ed informazione, ordinamentali e di proroga. Modifiche alle leggi regionali nn.58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023, 53/2023, 91/1994, 37/2020, 1/2021, 2/2022, 46/2023 e 4/2024”.

Saranno ascoltati i Direttori dei Dipartimenti regionali per le parti di loro competenza. Alle ore 12 è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari. All’ordine del giorno sono previste, inoltre, le audizioni su due differenti temi: situazione economica della “Società Cooperativa San Rocco” e mantenimento dei servizi assistenziali e riabilitativi sui territori di riferimento; declassamento dell’ufficio dogane della città dell’Aquila e conseguente depotenziamento che colpirebbe la regione Abruzzo. Sempre martedì 18, alle ore 14.30, si riunirà in seduta straordinaria la Terza Commissione “Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive”.

In esame il provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale sulla “Adozione della Carta ittica regionale”. Sul punto saranno ascoltati, l’assessore Emanuele Imprudente, il direttore Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, il dirigente Servizio Supporto specialistico all’agricoltura, Antonella Gabini.

In discussione anche la risoluzione a firma del consigliere Massimo Verrecchia su “Riconoscimento DOP Arrosticino Abruzzese”. Per approfondire sono convocati in audizione: il presidente Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene; il direttore Confagricoltura L’Aquila, Stefano Fabrizi; il presidente Associazione regionale Produttori Arrosticino d’Abruzzo, Alessandro Di Paolo; Lorenzo Verrocchio, Associazione regionale Produttori Arrosticino d’Abruzzo; direttore Coldiretti L’Aquila, Domenico Roselli.