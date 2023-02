REGIONE: IN COMMISSIONE LEGGI SU NUOVA PESCARA, SISTEMA CULTURALE E ATTIVITÀ CRAM

PESCARA – La settimana politica all’Emiciclo si aprirà domani con la seduta della Commissione Bilancio, convocata in seduta straordinaria, alle ore 10.30, nella ” G. D’Annunzio”. All’ordine del giorno i provvedimenti “Disciplina del sistema culturale regionale”, “Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’assemblea del Cram per l’anno 2023” e “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune della Nuova Pescara)”.

Sempre domani, martedì 21 febbraio, si riunirà la Commissione Territorio per proseguire nelle audizioni in merito alla “Nuova legge urbanistica del territorio”. Inoltre, sarà esaminato il progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)”. Mercoledì 22 febbraio, alle 11, è convocata la Commissione di inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell’Ersi, delle Società di gestione operanti nell’Atur e dell’Assi. Sistema tariffario e futuri investimenti”.

In programma le seguenti audizioni: Stefano Pozzoli, Professore Ordinario presso Facoltà di Economia della Università di Napoli Parthenope (ore 11); Mario Rosario Mazzola, Professore Ordinario Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo (ore 12); Giulia Chieffo, Vice Direttore Generale di Utilitalia e il Direttore del settore Acqua Tania Tellini, Coordinatrice delle attività di settore (ore 14); Alessandro Mazzei, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (ore 15).

La Commissione di Vigilanza è convocata per giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 10. Due punti all’ordine del giorno: chiarimenti in merito alla delibera n. 1632 immediatamente esecutiva, avviso pubblico per titoli e colloquio, per incarico quinquennale direttore Uoc di anestesia e terapia intensiva del Po di Vasto della Asl Lanciano Vasto Chieti. (auditi: Nicoletta Verì, Assessore regionale con deleghe alla Salute e Pari opportunità; Thomas Schael, Direttore generale Asl 02; Giovanni Stroppa, Direttore amministrativo Asl 02; Angelo Muraglia, Direttore sanitario Asl 02); appalto del servizio ristorazione nei quattro ospedali e nelle Rsa della Asl di Teramo (auditi: Nicoletta Verì; Maurizio Di Giosia, Direttore Generale Asl Teramo; Mauro Pettinaro, Filcams Cgil di Teramo).

Giovedì 23 febbraio, alle 12.30, è in programma la seduta della Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” per esaminare il progetto di legge “Disciplina del sistema culturale regionale” e le tre risoluzioni “Candidatura Comune di Pescina a Capitale Italiana della cultura per l’anno 2025”, “Corsia preferenziale per visite specialistiche ed odontoiatriche per gli over 65”, “Sollecito approvazione ‘Decreto Tariffe’ da parte della Conferenza Stato Regioni, in particolare a tutela dei pazienti affetti da fibromialgia”.

La Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio del regionalismo differenziato è convocata alle ore 15.30 per proseguire i lavori in merito al progetto di legge “Modifiche alla L.R. 2 aprile 2013, n. 9, recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”. Saranno ascoltati il presidente dell’ Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani); i Magnifici Rettori delle Università abruzzesi o loro delegati, i Presidenti degli Ordini Avvocati dei Fori dell’Aquila, di Pescara, di Teramo e di Chieti.

