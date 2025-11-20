CONSIGLIO: RANDAGISMO, ASCOLTATE LE ASSOCIAZIONI DALLA COMMISSIONE VIGILANZA SUI CANILI

L’AQUILA – La Commissione di Vigilanza si è riunita questa mattina, su disposizione del presidente Sandro Mariani, per un ulteriore approfondimento delle “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione” e delle recenti modifiche della legge, così da superare eventuali criticità.

Sono stati ascoltati rappresentanti delle associazioni di volontariato, che hanno esposto le loro esigenze, nello specifico Rosita Rossi, presidente coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente, e Gabriele Bettoschi, presidente e legale rappresentante “Tutela Diritti degli Animali Ets”.

Il presidente Mariani ha quindi aggiornato la seduta, anticipando ulteriori approfondimenti con i rappresentanti delle Asl, del Dipartimento competente e di Anci Abruzzo, per ascoltare anche i Sindaci, in prima linea nella lotta al randagismo e nella tenuta dei ricoveri per i randagi, sui quali è in valutazione un sopralluogo dei commissari, condiviso all’unanimità. Per quel che attiene il primo punto all’ordine del giorno, sulle procedure di selezione del personale TUA Spa, così come richiesto dal consigliere Alessio Monaco (AVS), ci sarà una nuova convocazione dei responsabili dell’azienda di trasporto pubblico regionale, anche alla presenza delle principali sigle sindacali.