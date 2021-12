EMIGRAZIONE: L’ASSESSORE QUARESIMALE PARTECIPA AL CONSIGLIO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

PESCARA -“Negli ultimi anni in tutte le politiche regionali, si è registrata una certa evoluzione nel rapporto con le comunità residenti all’estero. Oggi le comunità di abruzzesi nel mondo sono considerate soprattutto un volano per lo sviluppo economico dell’Abruzzo, avendo le potenzialità di assumere un ruolo determinante per lo sviluppo dell’economia regionale”.

È un passaggio del discorso, riportato in una nota, dell’assessore regionale Pietro Quaresimale che ha partecipato, a Roma, ai lavori della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome del Consiglio generale degli italiani all’estero (Cgie).

Quaresimale, intervenendo nella sessione di lavoro dedicata al tema dei diritti e della cittadinanza e rappresentanza degli italiani all’estero, alla quale ha preso parte, tra gli altri, anche il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ha rimarcato l’importanza delle consulte parlando anche dell’esperienza abruzzese del Cram (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo) e aggiungendo che “un ulteriore passo verso il riconoscimento del valore delle Consulte potrebbe essere quello di prevedere un loro rappresentante in seno al Consiglio regionale, specie quando in esso si affrontano argomenti che possono incidere in qualche modo sulla vita degli emigrati, o quando si decida di discutere proposte che vengono da loro. Si tratterebbe di una innovazione statutaria in grado di rivitalizzare il ruolo della Consulta regionale e, in generale, dell’associazionismo sull’emigrazione/immigrazione”.

Sulla questione dell’elettorato attivo e passivo dei cittadini residenti all’estero, Quaresimale ha detto che “ciò implicherebbe un cambiamento statutario delle Regioni che andrebbe di pari passo con quello costituzionale, portandosi dietro anche la questione delle modalità di esercizio del voto dei cittadini all’estero”.

“Negli ultimi anni – ha proseguito l’assessore – in tutte le politiche regionali, si è registrata una certa evoluzione nel rapporto con le comunità residenti all’estero. Oggi le comunità di abruzzesi nel mondo sono considerate soprattutto un volano per lo sviluppo economico dell’Abruzzo, avendo le potenzialità di assumere un ruolo determinante per lo sviluppo dell’economia regionale. Le Associazioni, da parte loro, reclamano un nuovo ruolo che le veda protagoniste di una stagione diversa. Occorre, per questo, rendere partecipi le Associazioni delle iniziative che si sviluppano nelle Regioni”.

Infine, a margine della conferenza, l’assessore ha affrontato con la ministra Dadone il tema specifico della nuova emigrazione.

“È una tematica attuale – ha detto Quaresimale – che trae origine dalla mobilità dei nostri giovani, ma soprattutto degli universitari che, concludendo la specializzazione all’estero, preferiscono rimanere in quel contesto non avendo in Italia le stesse opportunità professionali”.