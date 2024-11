“EMISSIONI ODORIGENE”: CONVEGNO ARTA A CHIETI SU RISULTATI PROGETTO “NOSE”

PESCARA – Un convegno per fare il punto sulle attività svolte dall’Agenzia regionale per la tutela dell’Ambiente (Arta) nell’ambito del progetto Nose, per il supporto e la gestione delle problematiche ambientali legate alle molestie olfattive nel territorio abruzzese.

Si terrà domani, giovedì 14 novembre, dalle ore 10, presso la sala convegni del distretto Arta di Chieti.

L’incontro ha l’obiettivo di presentare i risultati ottenuti nei primi due anni di sperimentazione, iniziata nel 2023, nelle zone che maggiormente risentono, da diversi anni e in modo critico, della presenza dei miasmi olfattivi.

Acronimo di “Network for Odour SEnsitivity”, il progetto riguarda le cosiddette “emissioni odorigene” e, in particolare, la promozione dell’utilizzo di un’applicazione, sviluppata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), grazie alla quale i cittadini possono segnalare in tempo reale, in modalità anonima, gratuita e georeferenziata, i miasmi avvertiti sul territorio abruzzese.

Alle segnalazioni dei cittadini il progetto affianca un approccio modellistico che si basa sulla realizzazione di una previsione giornaliera ad alta risoluzione spaziale, in grado di generare, partendo dai punti georeferenziati segnalati dai cittadini, delle “retro-traiettorie” volte a identificare il percorso a ritroso compiuto dalle masse d’aria “odorigene” al fine di individuare le potenziali aree da dove originano gli eventi considerati.