EMPORIO PER FAMIGLIE BISOGNOSE AD ALBA ADRIATICA, QUARESIMALE: “RETE SOLIDALE SUL TERRITORIO”

PESCARA – “Si tratta di un piccolo supermercato rivolto a nuclei familiari in condizione di disagio e di reale difficoltà economica. A queste famiglie, in possesso dei requisiti fissati per il riconoscimento del credito di spesa, sarà consegnata una Card che consentirà loro di accedere all’emporio e fare la spesa”.

Così l’assessore regionale con delega al Sociale, Pietro Quaresimale, che stamane è intervenuto all’inaugurazione dell’emporio solidale di Alba Adriatica (Teramo).

La Card, riservata ai nuclei famigliari bisognosi, avrà una scadenza semestrale che consentirà di effettuare un monitoraggio periodico dei processi di cambiamento attivati insieme ai beneficiari e per il perseguimento della loro autonomia finanziaria.

“L’idea – ha proseguito – è quella di realizzare sul territorio una rete solidale che intercetti i bisogni delle famiglie in difficoltà, dopo quelli aperti a Pineto, Teramo, Giulianova e Alba Adriatica, a breve sarà inaugurato anche quello di Silvi. L’iniziativa dell’emporio della solidarietà di Alba Adriatica rientra nel progetto Prins (pronto intervento sociale) che è promosso dall’Unione di Comuni ‘Città Territorio Val Vibrata’ con la finalità di realizzare interventi a favore delle persone in condizione di povertà estrema e di marginalità”.

“A sostenere il progetto sono i fondi del Pon Inclusione nell’ambito del quale la Regione Abruzzo ha avuto la disponibilità di quasi 3 milioni di euro. Risorse che la Giunta regionale ha ripartito tra gli ambiti distrettuali sociali”.

“Nello specifico, – ha ricordato Quaresimale – all’Ecad Vibrata furono assegnati fondi pari a 134mila euro, finanziamento attraverso il quale è stato sostenuto anche l’Emporio della Solidarietà”.