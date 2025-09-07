SULMONA – Allarme sui contact center: la gara d’appalto indetta da Enel Italia per i servizi di back office e quality prevede una clausola che, pur imponendo la continuità occupazionale, premia i fornitori che riducono il personale.
Secondo il sindacato Ugl Telecomunicazioni, questa dissonanza rischia di colpire circa 1.500 lavoratori a livello nazionale.
In Abruzzo, la preoccupazione è concreta: 150 addetti della sede di Sulmona risultano coinvolti nella vicenda.
“La clausola rischia di tradursi in tagli mascherati – denuncia Venanzio Cretarola, esponente di Ugl Telecomunicazioni –: Enel, pur in buona salute economica, potrebbe scaricare le ricadute occupazionali sui fornitori e sui lavoratori.”
Il sindacato ha sollecitato un incontro urgente con Enel e con il Governo, principale azionista della società, per assicurare che la clausola sociale venga applicata in modo effettivo, non solo formale.
- ENEL, UGL: “CLAUSOLA ‘A-SOCIALE’ METTE A RISCHIO 1.500 LAVORATORI CONTACT CENTER, 150 IN ABRUZZO”SULMONA – Allarme sui contact center: la gara d’appalto indetta da Enel Italia per i servizi di back office e quality prevede una clausola che, pu...